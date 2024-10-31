Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir palet deposunda yangın çıktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir palet deposunda yangın çıktı.
Adem Yavuz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan bir palet deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.