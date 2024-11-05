Darıca'da Johnson sendromuna yakalanan öğretmen öldü

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşımız, Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Zeliha Kurtuluş Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, seveler, ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık bir yıldır hastanede tedavi gören Kurtuluş, rahatsızlığının ilerlemesinin ardından müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Kurtuluş, nadir görülen hastalık olan Johnson sendromuna (şiddetli cilt reaksiyonu türü) yakalandı.

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