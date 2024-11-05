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        Darıca'da Johnson sendromuna yakalanan öğretmen öldü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde öğretmenlik yapan ve Johnson sendromuna yakalanan Zeliha Kurtuluş (38), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:14 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:14
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        Darıca'da Johnson sendromuna yakalanan öğretmen öldü
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde öğretmenlik yapan ve Johnson sendromuna yakalanan Zeliha Kurtuluş (38), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Kurtuluş, nadir görülen hastalık olan Johnson sendromuna (şiddetli cilt reaksiyonu türü) yakalandı.

        Yaklaşık bir yıldır hastanede tedavi gören Kurtuluş, rahatsızlığının ilerlemesinin ardından müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kurtuluş'un cenazesi, öğle namazının ardından Eskişehir'in Alpu ilçesi Bozan Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilecek.

        Öte yandan Kurtuluş anısına meslektaşları yarın saat 13.00'de Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi bahçesinde tören düzenleyecek.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşımız, Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Zeliha Kurtuluş Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, seveler, ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

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