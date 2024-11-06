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        Kocaeli merkezli "sahte fatura" operasyonunda 57 gözaltı

        Kocaeli merkezli 4 ilde, sahte fiş ve fatura basan suç örgütüne yönelik operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:24
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        Kocaeli merkezli "sahte fatura" operasyonunda 57 gözaltı
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        Kocaeli merkezli 4 ilde, sahte fiş ve fatura basan suç örgütüne yönelik operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte fiş ve fatura basarak vergi kaybına neden olan ve kamu kurumlarına karşı nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında 57 zanlı gözaltına alındı, 3 adreste yapılan aramada fatura üretilen cihazlar, yaklaşık 10 bin adet sahte fatura ile faturaların dağıtımı ile ilgili alıcı listeleri ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Dosya kapsamında ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 60 milyon lira olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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