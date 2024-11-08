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        Gebze Belediyesinden açıklama

        Gebze Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde çeşitli nedenlerle ölen hayvanlara ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:55 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:55
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        Gebze Belediyesinden açıklama
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        Gebze Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde çeşitli nedenlerle ölen hayvanlara ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 11 Ekim'de eylemcilerin katılımıyla seçilen 4 köpek ve 3 kedi cesedine ait otopsi raporlarının dava dosyalarına eklendiği belirtildi.

        Merkezde çeşitli nedenlerle ölen hayvanlara ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde yapılan otopsi incelemeleri sonucunda, bazılarının iddia ettiği gibi hayvanların boğulma ya da anesteziye bağlı nedenlerle öldüğüne dair hiçbir bulgu yer almamaktadır. Hayvansever olduğunu iddia edenler, bu konuyu profesyonel iş haline getirenler tarafından aksi yönde yapılan her açıklamanın yanlış, yanıltıcı ve maksatlı olduğunu kamuoyunun dikkatine sunarız. İtibar etmeyiniz."

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