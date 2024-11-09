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        Kocaeli'de eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:56 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:24
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        Kocaeli'de eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Adem Yavuz Mahallesi'nde 10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi E.S'yi (33) boğduğu iddiasıyla gözaltına alınan Y.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan E.S'nin cenazesinin memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

        Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'ta dün E.S. yaşadığı evde ölü bulunmuş, koca Y.S. eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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