Kocaeli'de öğretmenlere Kartepe Teleferiğinde yüzde 50 indirim yapılacak

Bu anlamlı gün kapsamında 23-24 Kasım'da Kartepe Teleferiğini kullanmak isteyen öğretmenlere yüzde 50, aileleri için yüzde 25 indirim uygulanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler ve ailelerine yönelik bir karar alındı.

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