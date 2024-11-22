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        Kocaeli'de öğretmenlere Kartepe Teleferiğinde yüzde 50 indirim yapılacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23-24 Kasım'da Kartepe Teleferiğini kullanmak isteyen öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:43
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        Kocaeli'de öğretmenlere Kartepe Teleferiğinde yüzde 50 indirim yapılacak
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23-24 Kasım'da Kartepe Teleferiğini kullanmak isteyen öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulayacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler ve ailelerine yönelik bir karar alındı.

        Bu anlamlı gün kapsamında 23-24 Kasım'da Kartepe Teleferiğini kullanmak isteyen öğretmenlere yüzde 50, aileleri için yüzde 25 indirim uygulanacak.

        Hafta sonu öğretmenler ve aileleri teleferik keyfini doyasıya yaşayabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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