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        Kocaeli'de otobüs durağında bekleyenlere çarpan cipin sürücüsüne ev hapsi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otobüs durağında bekleyenlere çarpan cipin sürücüsüne ev hapsi cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 18:53 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:53
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        Kocaeli'de otobüs durağında bekleyenlere çarpan cipin sürücüsüne ev hapsi
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otobüs durağında bekleyenlere çarpan cipin sürücüsüne ev hapsi cezası verildi.

        Dün 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü M.U'nun (79) emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye çıkartılan şüpheliye, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe ev hapsi cezası verilmesi kararlaştırıldı.

        Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan S.Ö, Y.T, Y.A, A.A, A.K. ve M.M.Y. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Cumhuriyet Caddesi'nde dün, M.U. (79) idaresindeki 34 GL 6841 plakalı cip kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyenlere çarpmış, hızını alamayan araç önce aydınlatma direğine sonra 41 M 8044 plakalı yolcu minibüsüne çarparak durabilmişti.

        Olayda yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmış, sürücü ise polis merkezine götürülmüştü.

        Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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