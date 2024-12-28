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        Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Kocaeli'deki doğal gaz kaynaklı patlamaya ilişkin konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kocaeli'deki patlamanın ardından 41 ekibin kullanıcılara doğal gaz arzı sağlamak için 24 saat esasına göre çalıştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 21:03 Güncelleme: 28.12.2024 - 21:03
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        Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Kocaeli'deki doğal gaz kaynaklı patlamaya ilişkin konuştu:
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kocaeli'deki patlamanın ardından 41 ekibin kullanıcılara doğal gaz arzı sağlamak için 24 saat esasına göre çalıştığını bildirdi.

        Şatıroğlu, beraberindeki Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile PALMET Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray'dan bilgi aldı.

        Sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şatıroğlu, dün 13.35'te özel bir şirketin izinsiz yaptığı kazı sonucu Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde doğal gaz dağıtım şirketine ait çelik hattın hasar aldığını belirterek, bunun sonucu olarak Darıca ve Gebze'nin bazı mahallelerinde doğal gaz kesintisi yaşandığını söyledi.

        Şatıroğlu, doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerince olaya hızlıca müdahale edildiğini, belediyenin, Valiliğin, AFAD'ın desteği ve Bakanlığın müdahalesiyle bölgede güvenliği sağlamak anlamında gaz arzının durdurulduğunu anlattı.

        Bu esnada doğal gaz kaynaklı olduğundan şüphe ettikleri, 2 ayrı binada patlama meydana geldiğini belirten Şatıroğlu, olayda yaralananlara acil şifalar diledi.

        Gebze'nin 3 mahallesinde 2 bin 208 kullanıcı ile Darıca'da 14 mahallede 59 bin 844 kullanıcının doğal gaz kesintisinden etkilendiğini aktaran Şatıroğlu, şöyle konuştu:

        "Bunlardan Gebze ilçesindeki 3 mahallemizde gazı kesilen konutlara bugün itibarıyla gaz arzı sağlanmıştır. Yani Gebze ilçemizde an itibarıyla doğal gaz kullanmayan bir mahallemiz, kullanıcımız bulunmamaktadır. An itibarıyla da Darıca ilçemizde 1020 konuta doğal gaz arzı sağlamış bulunmaktadır. Şu anda kriz merkezindeyiz. Gerek Belediye Başkanımız gerek Valimiz gerek Darıca Belediye Başkanımız gerek şirket yetkilileriyle buradayız. Dağıtım şirketinin 25 teknik ekibine ilave olarak civar illerden buraya destek amacıyla 16 ekip daha yönlendirilmiştir ve tüm ekipler 24 saat aralıksız çalışarak vatandaşa gaz arzı sağlayacaklardır."

        - "Doğal gaz verme işlemi binalar tek tek gezilerek güvenli şekilde yapılıyor"

        Şatıroğlu, tüm emniyet kurallarına riayet edilerek, güvenli şekilde gaz arzının vatandaşlara sağlanacağını, gaz verme işlemlerinin teknik ekiplerce tek tek binalar gezilerek titizlikle ve güvenli şekilde yapıldığını bildirdi.

        Vatandaşlardan, teknik ekiplerce kontrolü yapılmayan, gaz arzı sağlanmayan bina ve dairelerde kullanıma geçmemelerini isteyen Şatıroğlu, bu konuda vatandaşların kendilerine yardımcı olmasını rica etti.

        Şatıroğlu, herhangi bir koku duyulması halinde doğal gaz acil hattı 187'nin aranmasını isteyerek, riskli bir çalışmayı hızlı ve güvenli şekilde yapmak zorunda olduklarını dile getirdi.

        Bir gazetecinin "doğal gaz arz çalışmasının ne kadar süreceğine" ilişkin sorusu üzerine Şatıroğlu, doğal gaz kesintisinin elektrik ve su kesintisine benzemediğini vurgulayarak, bütün binaların teker teker gezilerek güvenli şekilde gaz verilmesi gerektiğini kaydetti.

        Şatıroğlu, vatandaşların da bilgilendirilip işlemlerin yapıldığını belirterek, "Amacımız çok süratli şekilde bunu yapabilmek. Ama süratle yaparken de emniyet kurallarına riayet ederek yapabilmektir. Bu arada ilçemizin büyük hastanesi olan Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesinin gaz arzında problem bulunmamaktadır. O direkt ayrı bir hattan beslendiği için oradaki hastalarımız da bir sorun yaşamamaktadır." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise bir basın mensubunun "Doğal gaz arzı sağlanamayan mahallelerde vatandaşların barınma talebi oldu mu?" sorusu üzerine, olay sonrası ilk etapta hasta yakınlarına ulaştıklarını belirterek, "Tamamına ulaşıldı. Onların içinden az sayıda barınma talebi olan oldu. Onları da arkadaşlar ilgili yerlere yönlendirdiler. Bu tür bir durumla karşılaşan başka vatandaşlarımız olursa, belediyemizle irtibata geçerlerse biz onlar için de bu imkanları sağlarız." ifadelerini kullandı.

        - Olay

        Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında dün doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti.

        Patlamada 13 kişi yaralanırken, dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilmişti.

        PALMET'ten yapılan yazılı açıklamada, 28 Aralık'ta yaşanan hat hasarı nedeniyle Darıca'da doğal gaz hatlarının kontrolü için gaz arzının kesildiği belirtilerek, kontrollerin tamamlanmasının ardından 29 Aralık itibarıyla kademeli olarak doğal gaz kullanımına başlanacağı aktarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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