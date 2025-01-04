Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü "park yeri" kavgasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta dün araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılar H.A. ile olaya karıştığı belirlenen M.Ö. ile M.A'yı, düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.