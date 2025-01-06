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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 22:51 Güncelleme: 06.01.2025 - 22:51
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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda önceki gün Maksut Beytaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı U.B'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Maksut Beytaş (56), önceki gün Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki ATM'den para çekeceği esnada yanına gelen U.B'nin (22) silahlı saldırısına uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı U.B, polis ekiplerince İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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