Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı Şalgam'ın bıçaklanmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı
Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam'ın iş yerinde bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam'ın iş yerinde bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde önceki gün Şalgam'ın kasap dükkanında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, düzenlediği operasyonda F.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Şalgam'ın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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