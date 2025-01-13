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        Kocaeli'de şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesindeki Namazgah Şehitliği'ne 21 bin 600 çuha çiçeği dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:11
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        Kocaeli'de şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesindeki Namazgah Şehitliği'ne 21 bin 600 çuha çiçeği dikti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehitlerin hatıralarını yüceltmek ve vatandaşların ziyaretlerini daha anlamlı kılmak için şehitliklerde bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

        Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, temizlik ve düzenlemesini gerçekleştirdikleri şehitliğin vatandaşların ziyaretine daha uygun hale gelmesini sağlıyor.

        Namazgah Şehitliği'ndeki kabirleri temizleyip boyayan ve Türk bayraklarını değiştiren ekipler, mezarlara 21 bin 600 çuha çiçeği dikti.

        Büyükşehir ekiplerince 3 ayda bir periyodik bakımları yapılan şehit mezarlarına, mevsimine göre çiçekler dikiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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