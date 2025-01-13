Kocaeli'de şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesindeki Namazgah Şehitliği'ne 21 bin 600 çuha çiçeği dikti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehitlerin hatıralarını yüceltmek ve vatandaşların ziyaretlerini daha anlamlı kılmak için şehitliklerde bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, temizlik ve düzenlemesini gerçekleştirdikleri şehitliğin vatandaşların ziyaretine daha uygun hale gelmesini sağlıyor.

Namazgah Şehitliği'ndeki kabirleri temizleyip boyayan ve Türk bayraklarını değiştiren ekipler, mezarlara 21 bin 600 çuha çiçeği dikti.

Büyükşehir ekiplerince 3 ayda bir periyodik bakımları yapılan şehit mezarlarına, mevsimine göre çiçekler dikiliyor.