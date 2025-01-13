İzmit Körfezi tabanındaki çamur, amfibi araçla "dip bucak" temizleniyor

KADİR YILDIZ - İzmit Körfezi'nde yürütülen temizlik çalışması kapsamında sığ ve kıyı kesimlerdeki dip çamurunun çekilmesi için alınan yüksek kapasiteli amfibi araç, saatte 1000 metreküp çamur çekme özelliğiyle deniz tabanında yürütülen çalışmalara önemli katkı sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapılıyor.

3 etaplı projenin 1. etabında 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlendi. Çalışmalar kapsamında geminin giremediği sığ ve kıyı kesimdeki çamurun temizlenmesi amacıyla saatte 1000 metreküp çamur çekme kapasitesine sahip amfibi araç hizmete alındı.

Yeni nesil amfibi araç, hem karada hem de suda çalışabilme özelliğiyle sığ bölgelerdeki çamurun hızlı ve etkili bir şekilde temizlenmesini sağlıyor.

Kıyı şeridindeki temizlik çalışmalarıyla su kalitesi artırılarak ekosisteme olumlu katkı sunuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, 3 etaplı projenin 1. etabının tamamlandığını, toplam 468 hektarlık alandan 125 hektarının bu aşamada çamurdan temizlendiğini söyledi.

Alanda toplam 3,8 milyon metreküp, yani 8 milyon ton kadar bir çamurun bulunduğunu anlatan Önem, bu çamurun da 1,1 milyonunu 1. etapta temizlediklerini aktardı.

Önem, 66 bin kamyon çamurun deniz ekosisteminden uzaklaştırıldığını belirterek, "Geotekstil tüpler kullanıyoruz. Projemizde toplam 3 bin 500 tane geotekstil tüp vardı. Bunların 1100 tanesini 1. etapta doldurduğumuzu, kullandığımızı söyleyebilirim. Bu çalışmaların deniz ekosistemine olan etkileri bizim için çok önemli." dedi.

Bu aşamada İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'yle çalışma yürüttüklerini anlatan Önem, su kalitesi ve biyoçeşitlilik izleme çalışmasının, çamurun çekilmesiyle de devam ettiğini ve bölgedeki biyoçeşitlilikte ciddi gelişme ve iyileşme beklediklerini kaydetti.