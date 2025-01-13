Kocaeli'de vinçten düşen işçi öldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir mermer üretim tesisindeki vinçte çalışan İshak Yetim, henüz bilinmeyen nedenle 7 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Yetim'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yetim'in cenazesi, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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