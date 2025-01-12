Çanakkale'de otomobilin çaya düşmesi sonucu ölen üniversite öğrencisi Kocaeli'de defnedildi

Ailesi tarafından Çan Devlet Hastanesi morgundan alınan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Ali Kaan Demir'in cenazesi, Derince İmam Hüseyin Cemevi'ne getirildi. Baba Devrim ve anne Aynur Demir ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

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