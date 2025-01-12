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        Çanakkale'de otomobilin çaya düşmesi sonucu ölen üniversite öğrencisi Kocaeli'de defnedildi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin çaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, Kocaeli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:31 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:19
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        Çanakkale'de otomobilin çaya düşmesi sonucu ölen üniversite öğrencisi Kocaeli'de defnedildi
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin çaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, Kocaeli'de toprağa verildi.

        Ailesi tarafından Çan Devlet Hastanesi morgundan alınan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Ali Kaan Demir'in cenazesi, Derince İmam Hüseyin Cemevi'ne getirildi. Baba Devrim ve anne Aynur Demir ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

        Cenaze, kılınan namazın ardından Derince ilçesindeki Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

        Çan ilçesinde dün Kocabaş Çayı'na düşen otomobildeki İlkehan Mert Salathan (21) yaralanmış, çayda kaybolan Demir'in (21) cansız bedeni aracın 50 metre ilerisinde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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