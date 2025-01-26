GÜNCELLEME - Kocaeli'de 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada 2 kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada 2 kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Köseköy Dumlupınar Mahallesi'nde düğün salonu çıkışında, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açıldı, bacağından yaralanan B.D. ile kasık bölgesinden vurulan O.Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli B.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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