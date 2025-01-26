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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada 2 kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 01:13 Güncelleme: 26.01.2025 - 01:13
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada 2 kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Köseköy Dumlupınar Mahallesi'nde düğün salonu çıkışında, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açıldı, bacağından yaralanan B.D. ile kasık bölgesinden vurulan O.Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bölgedeki hastanelere sevk edildi.

        Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli B.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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