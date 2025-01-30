Kartalkaya'da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin çıkan yangında yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD personelinden oluşan heyet incelemelerde bulundu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin çıkan yangında yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD personelinden oluşan heyet incelemelerde bulundu.
Otelde 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kayak merkezine gelen Bakanlık ve AFAD personelinden oluşan inceleme ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi nezaretinde otele girdi.
Yangın mahallinde yaklaşık 2,5 saat inceleme yapan heyet, daha sonra bölgeden ayrıldı.
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