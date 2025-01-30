Kocaeli'de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada sürücü M.K.Y. ile yanındaki A.C. ve H.K. yaralandı.

Bu sırada aynı yönde seyreden D.A. idaresindeki 07 AGR 173 plakalı otomobil, duran bu araca arkadan çarptı.

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