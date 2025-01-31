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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan çocuk öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 01:29 Güncelleme: 31.01.2025 - 01:29
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan çocuk öldü
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        D-605 kara yolu Alaybey Mahallesi mevkisindeki trafik kazasında ağır yaralanan Eymen B. (15), kaldırıldığı Kandıra Mehmet Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Eymen B. için Alaybey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, Alaybey Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        D-605 kara yolu Alaybey Mahallesi mevkisinde dün, Kefken yönünde seyreden N.K. yönetimindeki 34 GL 8667 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.E. idaresindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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