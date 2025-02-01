Kocaeli'de eski eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.
Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde dün, 24 Ocak'ta boşandığı Tuğba H'yi (29) bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Tuncay H'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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