Kocaeli'de çocuklarına şiddet uygulayan anne ve babaya adli kontrol

Çocuk H.K.Ç. ise koruma tedbir kararı alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesine teslim edilmişti.

Gebze'de H.K.Ç. isimli çocuğa şiddet uygulanmasına ilişkin görüntülerin basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, anne ve babayı gözaltına almıştı.

H.K.Ç. isimli çocuğa şiddet uygulanmasına ilişkin görüntülerin basına ve sosyal medyaya yansıması üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan baba M.Ç. ile anne S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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