Kocaeli'de çocuklarına şiddet uygulayan anne ve babaya adli kontrol
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan anne ve babaya adli kontrol hükümleri uygulandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan anne ve babaya adli kontrol hükümleri uygulandı.
H.K.Ç. isimli çocuğa şiddet uygulanmasına ilişkin görüntülerin basına ve sosyal medyaya yansıması üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan baba M.Ç. ile anne S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen anne ve baba hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan H.K.Ç'nin bipolar bozukluğu bulunduğu öğrenildi.
- Olay
Gebze'de H.K.Ç. isimli çocuğa şiddet uygulanmasına ilişkin görüntülerin basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, anne ve babayı gözaltına almıştı.
Çocuk H.K.Ç. ise koruma tedbir kararı alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesine teslim edilmişti.
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