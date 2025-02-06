GÜNCELLEME - Kocaeli'de skuter, motosiklet ve motokuryelere olumsuz hava engeli

Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yarın saat 12.00'ye kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda yarın saat 09.00'a kadar olan motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı 12.00'ye dek uzatıldı.