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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 00:56 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:56
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı.

        Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir markette F.A, henüz bilinmeyen nedenle kocası S.A'ya (43) tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından S.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gebze Şubesi morguna götürüldü.

        Gözaltına alınan şüpheli F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. F.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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