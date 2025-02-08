GÜNCELLEME - Kocaeli'de eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı.
Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir markette F.A, henüz bilinmeyen nedenle kocası S.A'ya (43) tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından S.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gebze Şubesi morguna götürüldü.
Gözaltına alınan şüpheli F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. F.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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