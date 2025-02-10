Kocaeli'de Çayırova Gümüşspor ligden çekildi

Kocaeli'de Çayırova Gümüşspor 17 yaş altı takımı, Çerkeşli Spor müsabakasının bitiminde yaşanan olayların ardından ligden çekildiğini açıkladı.

Kocaeli 17 yaş altı ligi K grubunda mücadele eden Çayırova Gümüşspor ile Çerkeşli Spor arasında 9 Şubat Pazar günü Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda oynanan müsabakanın hakemi Ersin Demiröz, Çayırova Gümüşspor futbolcusu E.Ç'ye (16) kırmızı kart gösterdi.

Maç sonunda E.Ç'nin bıçakla saldırdığı hakem Demiröz, sırtından hafif şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan hakem tedavisinin ardından taburcu edilirken genç futbolcu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Çayırova Gümüşspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çerkeşli Spor müsabakasının bitiminde yaşanan ve asla tasvip edilmeyen, sporun centilmenlik ruhuna yakışmayan olay sebebiyle büyük üzüntü yaşandığı belirtildi.

Geçmişte olduğu gibi bugün de hakemlerin yanında olarak olayın kınandığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu olay neticesinde kulüp yönetimi olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda U-17 takımımızın ligin kalan maçlarına devam edemeyeceği kanaatine varılmıştır. Bu doğrultuda Çayırova Gümüşspor U-17 futbol takımımızı 2024-2025 sezonu Kocaeli U-17 K grubundan çekme kararı almış bulunmaktayız. Bu süreçte kulüp olarak futbolun dostluk, kardeşlik, sportmenlik, hakemlerimize ve tüm paydaşlarımıza saygı çerçevesinde oynanması gerektiğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. Yaşanan olaylardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, değerli hakemimiz Ersin Demiröz'e ve Kocaeli İHK ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.