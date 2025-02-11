Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 1500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda, ünlü markalara ait 1500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:51 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 1500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda, ünlü markalara ait 1500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        İlçede bir adrese düzenlenen operasyonda, ünlü markalara ait 1500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de Çayırova Gümüşspor ligden çekildi
        Kocaeli'de Çayırova Gümüşspor ligden çekildi
        Konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        Konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        U-17 futbolcusu, maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakemi bıçakladı
        U-17 futbolcusu, maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakemi bıçakladı
        Temizlik yaparken fenalaştı, hastanede öldü
        Temizlik yaparken fenalaştı, hastanede öldü
        Kartepe'den kısa kısa
        Kartepe'den kısa kısa
        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişişinde kar yağışı
        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişişinde kar yağışı