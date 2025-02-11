Kocaeli'de 1500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda, ünlü markalara ait 1500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda, ünlü markalara ait 1500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
İlçede bir adrese düzenlenen operasyonda, ünlü markalara ait 1500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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