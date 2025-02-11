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        Kocaeli heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak

        Kocaeli'de belediye temsilcilerinden oluşan heyet, inceleme yapmak üzere 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:35
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        Kocaeli heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak
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        Kocaeli'de belediye temsilcilerinden oluşan heyet, inceleme yapmak üzere 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere gitti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile 12 ilçe belediyesinden temsilcilerin de yer aldığı heyet, depremden etkilenen Hatay, Malatya ve Gaziantep'te incelemelerde bulunacak.

        Heyet, deprem sırası ve sonrasında meydana gelen fiziki, ekonomik, sosyal değişimlerin yerinde tespiti ile bölgede deprem sonrasında yapılan iyileştirme çalışmalarına yönelik çalışmaları yerinde gözlemleyecek. Katılımcılar, gittikleri kentlerde kamu kurumlarını da ziyaret edecek.

        Heyet incelemelerinin yanı sıra Kocaeli adına deprem şehitlerini anmak amacıyla her ilde 41 fidan dikecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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