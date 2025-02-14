GÜNCELLEME - Kocaeli'de akü hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede 5 adresten 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen M.G'yi düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, çalınan aküleri de ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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