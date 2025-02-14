GÜNCELLEME - Kocaeli'de akü hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede 5 adresten 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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