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        Kocaeli'de cipin tamponunda 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi

        Kocaeli'de cipin tamponuna gizlenmiş 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:23 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:30
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        Kocaeli'de cipin tamponunda 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi
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        Kocaeli'de cipin tamponuna gizlenmiş 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonunda Esendere Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı tespit edilen şüpheli cip, Körfez ilçesinde durduruldu.

        Cipte yapılan aramada, arka tampon kısmına saklanmış 66 paket halinde 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

        Araçtaki yabancı uyruklu A.S. ile E.S. ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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