Kocaeli'de cipin tamponunda 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonunda Esendere Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı tespit edilen şüpheli cip, Körfez ilçesinde durduruldu.

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