Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan MTA Bölge Müdürlüğüne ziyaret

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Maden Tetkik Arama (MTA) Marmara Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan MTA Bölge Müdürlüğüne ziyaret
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Maden Tetkik Arama (MTA) Marmara Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş, maden potansiyelleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Planlanan projelere ilişkin yapılan istişarelerin ardından Vali Aktaş, MTA Marmara Bölge Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov Ankara'da
        Lavrov Ankara'da
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 7 gündür devam eden yangında gazın türü metan çıktı
        Kocaeli'de 7 gündür devam eden yangında gazın türü metan çıktı
        Gemiden indirilen sıfır araç, tren yoluna düştü
        Gemiden indirilen sıfır araç, tren yoluna düştü
        Kartepe'de JAK timinden karda nefes kesen tatbikat
        Kartepe'de JAK timinden karda nefes kesen tatbikat
        Kocaeli'de motosiklet sürücüleri ve motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması
        Kocaeli'de motosiklet sürücüleri ve motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Karın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe'yi tercih etti
        Karın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe'yi tercih etti