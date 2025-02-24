Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İzmit Körfezi'nde 36 yıl sefer yapan "emektar" Atatürk Vapuru, 2027'de elektrikle çalışacak

        İzmit Körfezi'nde 36 yıl yolcu taşımacılığı yaptıktan sonra 2024'te limana demirleyen Atatürk Vapuru'nun, 2027 itibarıyla elektrikli taşıt olarak hizmet vermesinin planlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:00 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmit Körfezi'nde 36 yıl sefer yapan "emektar" Atatürk Vapuru, 2027'de elektrikle çalışacak
        ABONE OL

        İzmit Körfezi'nde 36 yıl yolcu taşımacılığı yaptıktan sonra 2024'te limana demirleyen Atatürk Vapuru'nun, 2027 itibarıyla elektrikli taşıt olarak hizmet vermesinin planlandığı bildirildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi desteklenen "Horizon Programı" kapsamında, dizel yakıtla çalışan Atatürk Vapuru'nun, elektrikli batarya tahrik sistemi dönüşümüyle yüzde 70 enerji tasarrufu sağlayacağı ve karbon salınımını azaltarak çevreye katkı sunulacağı belirtildi.

        Belediye yetkililerinin, denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri, akademisyenler, mühendisler ve çevre teknolojileri alanındaki uzmanlarla Kocaeli Kongre Merkezi'nde bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, Avrupa Birliği yetkililerinin de çevrim içi katılımıyla projenin ilerleyişinin değerlendirildiği, hibrit sistemlerin teknik detaylarının tartışıldığı aktarıldı.

        Avrupa'da bu alandaki ilk dönüşüm çalışmaları arasında yer aldığı vurgulanan proje kapsamında daha önce, Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi ile işbirliği yapıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, Avrupa Birliği Horizon Programı tarafından finanse edilen projeye 8 milyon avro fon sağlandığına değinilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bu fon ile 3 megavat kapasiteli bataryaların Atatürk Yolcu Vapuru'na montajı yapılacak. Bataryalar Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olacak. Elektrikli sistemle donatılacak vapur için batarya dolum istasyonları başlangıçta iki noktada kurulacak. Ayrıca hibrit sistemle desteklenecek vapurun makine dairesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının katkılarıyla güçlendirilerek desteklenecek."

        Onaylanan proje kapsamında araştırma, projelendirme ve fizibilite çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Projenin 2026 sonunda tamamlanması ve vapurun 2027 yılının başında elektrikli batarya sistemiyle hizmete alınması planlanıyor. Bu dönüşümle, Kocaeli'deki deniz ulaşımında çevreci ve sürdürülebilir model oluşturulacak, enerji tasarrufu sağlanarak ekonomik verimlilik artırılacak ve yolcular için daha konforlu seyahat imkanı sunulacak." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de restoranında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Kocaeli'de restoranında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Lokantada ortağını vurup rehin aldı
        Lokantada ortağını vurup rehin aldı
        Çorbacıda 'yan baktın' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Çorbacıda 'yan baktın' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Lokantada bir kişiyi vurup, içeride bulunanları rehin aldı
        Lokantada bir kişiyi vurup, içeride bulunanları rehin aldı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan MTA Bölge Müdürlüğüne ziyaret
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan MTA Bölge Müdürlüğüne ziyaret
        Kocaeli'de 7 gündür devam eden yangında gazın türü metan çıktı
        Kocaeli'de 7 gündür devam eden yangında gazın türü metan çıktı