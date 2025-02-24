İzmit Körfezi'nde 36 yıl sefer yapan "emektar" Atatürk Vapuru, 2027'de elektrikle çalışacak

İzmit Körfezi'nde 36 yıl yolcu taşımacılığı yaptıktan sonra 2024'te limana demirleyen Atatürk Vapuru'nun, 2027 itibarıyla elektrikli taşıt olarak hizmet vermesinin planlandığı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi desteklenen "Horizon Programı" kapsamında, dizel yakıtla çalışan Atatürk Vapuru'nun, elektrikli batarya tahrik sistemi dönüşümüyle yüzde 70 enerji tasarrufu sağlayacağı ve karbon salınımını azaltarak çevreye katkı sunulacağı belirtildi.

Belediye yetkililerinin, denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri, akademisyenler, mühendisler ve çevre teknolojileri alanındaki uzmanlarla Kocaeli Kongre Merkezi'nde bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, Avrupa Birliği yetkililerinin de çevrim içi katılımıyla projenin ilerleyişinin değerlendirildiği, hibrit sistemlerin teknik detaylarının tartışıldığı aktarıldı.

Avrupa'da bu alandaki ilk dönüşüm çalışmaları arasında yer aldığı vurgulanan proje kapsamında daha önce, Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi ile işbirliği yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği Horizon Programı tarafından finanse edilen projeye 8 milyon avro fon sağlandığına değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu fon ile 3 megavat kapasiteli bataryaların Atatürk Yolcu Vapuru'na montajı yapılacak. Bataryalar Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olacak. Elektrikli sistemle donatılacak vapur için batarya dolum istasyonları başlangıçta iki noktada kurulacak. Ayrıca hibrit sistemle desteklenecek vapurun makine dairesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının katkılarıyla güçlendirilerek desteklenecek."

Onaylanan proje kapsamında araştırma, projelendirme ve fizibilite çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Projenin 2026 sonunda tamamlanması ve vapurun 2027 yılının başında elektrikli batarya sistemiyle hizmete alınması planlanıyor. Bu dönüşümle, Kocaeli'deki deniz ulaşımında çevreci ve sürdürülebilir model oluşturulacak, enerji tasarrufu sağlanarak ekonomik verimlilik artırılacak ve yolcular için daha konforlu seyahat imkanı sunulacak." ifadeleri kullanıldı.