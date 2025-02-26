Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Açılış Programı, Kocaeli'de gerçekleştirildi

Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Açılış Etkinliği, Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Eren Bülbül Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin aday ülke olarak AB ile işbirliği açısından kendileri için son derece önemli olduğunu belirtti.

Dijital dönüşümün, genç kuşakların geleceğini belirleyen en önemli etmen olacağını, bu yüzden dijital geleceğe yatırım yapmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Ossowski, AB ve Avrupa Komisyonu'nun da bu alanda önemli iki oyuncu olduğuna işaret etti.

Ossowski, hem işgücü pazarında hem de tüm farklı sektörlerde etkisi olacak bir dönüşümden bahsettiklerine değinerek, "Dolayısıyla bu dönüşümü yüreklilikle, zorluklarla, mücadeleden yılmadan hep birlikte, el birliği içinde yönetmeliyiz. Türkiye bu alanda halihazırda uzun zamandır etkin ülke. Hem bakanlık düzeyinde hem ülkedeki farklı paydaşlar nezdinde yapay zeka, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında ciddi yatırımlar yapılmakta. Bu da gelecekteki refahımız ve sürdürülebilir büyümemiz için son derece önemli adımlar." diye konuştu.

- "Türkiye, inovasyon, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm alanında öncülük eden güçlü ülke"

Türkiye'nin, "Dijital Avrupa Programları" çerçevesinde tüm Avrupa'daki paydaşlarla birlikte hareket ettiğini anlatan Ossowski, bakanlığın uygulamaya koyduğu farklı programların, inovasyon ve dijital dönüşüm alanında başarılı şekilde büyük destek sunduğunu aktardı.

Ossowski, hükümetler, araştırma merkezleri, özel sektör ile Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Bunun içinde Türkiye de var kuşkusuz. Bütün paydaşlar sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada hem ekonomik göstergeler ışığında hem de sektörel dinamikler içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir. Bu bağlamda, daha kapsayıcı ve rekabete dayanan ekonominin kurulmasında el birliği içinde çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye bu anlamda paydaşlar arasında listede yer alan ülkelerden olmanın ötesinde inovasyon, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm alanında liderlik ve öncülük eden güçlü ülke konumundadır."

- "ADİM'ler Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak" Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandıracak inovasyon ekosistemini geliştirmenin ulusal politikalardaki öncelikli hedeflerden biri olduğunu söyledi. Kamu kurumları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve girişimcilerin bu politikaların uygulama sürecinin temel aktörleri olduğunun altını çizen Tancan, bu paydaşların, Türkiye'nin Dijital Avrupa Programı kapsamında yürüteceği çalışmalar ve taraf olacağı işbirlikleri açısından da kilit önemde olduğunu dile getirdi. Tancan, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli kilometre taşı olacak Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri'nin (ADİM), Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayacağı gibi ülkenin, Avrupa dijital inovasyon ekosistemine entegre olmasına da katkı sağlayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Türkiye olarak, Avrupa’da kurulu ADİM ağına, 52 paydaşın yer aldığı 5 yeni merkezle katılıyoruz. Bu merkezler, yapay zekadan tarım teknolojilerine, imalat sanayiinden otomasyona kadar birçok alanda bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sunacak. Farklı sektörden işletmelere ve kamu kurumlarına yapay zeka, yüksek başarımlı hesaplama, veri analitiği, robotik, blok zincir gibi ileri dijital teknolojiler alanında hizmet verecek. KOBİ’lerimize ve kamu kurumlarımıza dijitalleşme yolunda rehberlik edecek, test ve deney imkanları sunacak, dijital becerilere yönelik eğitim programlarıyla insan kaynağımızı güçlendirecek." Tancan, Avrupa'daki ADİM'lerin bugüne kadar 10 binden fazla KOBİ'ye doğrudan destek sağladığını, 1000'in üzerinde yenilikçi projeyi hayata geçirdiğini ve Türkiye'deki ADİM’lerin de ülkemizde benzer etki yaratacağına inandığını sözlerine ekledi. - "ADİM'ler, Türkiye'nin dijitalleşme sürecini destekleyecek önemli bir lokomotif olacak" Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da dijital dönüşümün Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri içerisinde en önem verilen konular arasında yer aldığını belirtti.