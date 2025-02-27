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        Kocaeli'de bir evin banyosundaki fayansların düşmesi nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı bina, bir dairenin banyosunda fayansların düşmesi nedeniyle tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 01:00 Güncelleme: 27.02.2025 - 01:11
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        Kocaeli'de bir evin banyosundaki fayansların düşmesi nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı bina, bir dairenin banyosunda fayansların düşmesi nedeniyle tahliye edildi.

        Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binadaki dairenin banyosunda bazı fayanslar düştü.

        Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Önlem amaçlı binada oturan vatandaşları tahliye eden polis ekipleri, caddedeki trafiği durdurdu.

        1 saat süren incelemenin ardından ekipler, binanın taşıyıcı olmayan sisteminde onarılabilir düzeyde hasar bulunduğunu, taşıyıcı sistemde ise herhangi bir hasarın olmadığını tespit etti.

        Vatandaşlar izin verilmesi üzerine evlerine döndü ve yol tekrar trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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