Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. ekiplerce yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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