Kocaeli'de "28 Şubat: 28 Yılın Ardından" paneli düzenlendi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) gençlik kulüpleri tarafından, 28 Şubat sürecinin toplumsal etkilerinin ele alındığı "28 Şubat: 28 Yılın Ardından" başlıklı panel düzenlendi.

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki panel Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, panelin açılışında yaptığı konuşmada, gençlere tarihi ve kahramanlıkları anlatmak istediklerini fakat 28 Şubat süreci gibi olayları da onlara unutturmamak ve hatırlatmak amacıyla bu tarz programların yapılması gerektiğini belirtti.

Aktaş, 28 Şubat sürecinin hiçbir hukuk normuna uygun olmayan, insan hakları evrensel değerleriyle bağdaşmayan, inanç hürriyetini yok sayan, milletini devletiyle ve kurumlarıyla küstüren bir süreç olduğunu ifade ederek, "Bu süreç tek bir gün ve tek bir yıl değildi. Uzun bir süre insanlar namazından günlük yaşantısına, okulundan mesleğine kadar hiçbir anayasada yazmayacak zorlamalarla karşılaştılar. Milletimize birçok zorluk dayatıldı ama büyük milletimiz bunun da altından kalktı." dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de panelin geçmişten ders çıkartarak, demokrasiyi ve toplumsal barışı güçlendirecek önemli bir adım olacağına inandığını, panel konuşmacılarının süreci farklı yönleriyle ele alarak toplumsal hafızanın şekillenmesine katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş de aynı süreçten geçen ablasının yaşadıklarını anlatarak, "28 Şubat, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve milletimizin iradesiyle tarihe gömülmüştür. Bir daha bunun gibi karanlık günlerin yaşanmaması için de bu tarz programlar yapılmalı ve genç kardeşlerimize aktarılmalıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kadın ve Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve yönetmen Nurdan Albamya'nın konuşmacı olarak yer aldığı panele geçildi.