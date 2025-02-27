Kocaeli'de sanayi sitesinde bir kişi otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sanayi sitesinde park halindeki otomobilin içinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu.

İzmit Sanayi Sitesi 1. Cadde'de park halindeki 41 NN 942 plakalı otomobilde hareketsiz bir kişinin olduğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede, araçtaki kişinin A.Ö. olduğu, silahla başından vurulduğu ve ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.