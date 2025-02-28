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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:22
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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        D-130 kara yolu Yalova istikametinde ilerleyen A.Ş. idaresindeki 41 FN 393 plakalı tır, Gonca rampası mevkisinde devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay nedeniyle her iki istikamette bir süre trafiğe kapalı kalan yolda araç kuyruğu oluştu.

        Bölgede ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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