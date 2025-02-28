Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 38 şüpheli adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçuna yönelik soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da düzenlenen operasyonda yakalanan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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