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        AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

        AK Parti Kocaeli İl Başkanlığınca "postmodern darbe" olarak da bilinen 28 Şubat sürecinin 28. yılında açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:19
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        AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
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        AK Parti Kocaeli İl Başkanlığınca "postmodern darbe" olarak da bilinen 28 Şubat sürecinin 28. yılında açıklama yapıldı.

        AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Alper Doğan, yaptığı açıklamada, darbe ve darbeci zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya gelindiği belirtti.

        Doğan, 28 Şubat'ın, başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız düpedüz darbe olduğunu aktaran Doğan, "Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Toplumun bazı kesimlerinin katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalara maruz bırakılarak kamusal alandan silinmeye çalışıldığını, gençlerin hayatlarının karartıldığını, insanların geleceklerinin ellerinden alındığını belirten Doğan, darbeci zihniyetin bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalıştığını kaydetti.

        Doğan, AK Parti'nin 22 yıldda ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmadığını, medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğrattığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devam etmektedir. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir.

        Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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