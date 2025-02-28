Kocaeli'de Sivil Savunma Günü kutlandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Güzel Kıyı Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Anka Arama Kurtarma Derneği Kocaeli Temsilciliği Afet Farkındalık Eğitimi ve Hikayelerle Deprem Anlatım Eğitmeni Gökhan Destan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Sivil Savunma Günü ile ilgili şiirler okundu, tiyatro ve video gösterisi yapıldı.
Etkinlikte düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi.
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