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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kocaeli'de çocuk evi açılışına katıldı

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kocaeli'de Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evi'nin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:57 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:06
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kocaeli'de çocuk evi açılışına katıldı
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kocaeli'de Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evi'nin açılışına katıldı.

        Yavuzyılmaz, burada yaptığı konuşmada, 2019'un, Türkiye'de belediyecilik açısından kilit yıl olduğunu söyledi.

        Seçimlerde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini kazandıklarını hatırlatan Yavuzyılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ve bilimin ışığında 2024 yılındaki seçimlerde partilerini 47 yıl aradan sonra birinci parti yaptıklarını kaydetti.

        Yavuzyılmaz, 14'ü büyükşehir, 21'i il belediyesi olmak üzere toplam 412 belediyeyi kazandıklarını aktararak, "Son yapılan araştırmalara göre Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızın başarı oranı son seçimlerde yüzde 38'di, şu an itibarıyla yüzde 46'ya yükselmiş durumda. Aynı zamanda belediye başkanlarımızın yani belediyelerimizin memnuniyet oranı da yüzde 61 seviyesine gelmiş durumda. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yapmalıyız, 'Belediye başkanlarımız ne yapıyorsa aynısını yapmalıyız' diyoruz. Bizim icraat yönümüzü daha fazla ortaya çıkarmalarından kıvanç duyuyoruz." diye konuştu.

        CHP'li belediyelerin çalışmalarından bahseden Yavuzyılmaz, çocuk evinin yapılmasına katkı sağlayan hayırsever iş insanı Ertuğrul Kolaylı ve ailesine, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ekibine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, hayırsever iş insanı Ertuğrul Kolaylı ve ailesi, çocuk evinin açılış kurdelesini kesti.

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