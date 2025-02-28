Kocaeli'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını ve bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını ve bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Y.K, eşi S.K. ile M.Ç'yi henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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