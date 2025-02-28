Kocaeli'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Y.K, eşi S.K. ile M.Ç'yi henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaraladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını ve bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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