Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Darıca'da belirlenen 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.Ö, K.Y, S.T. ve K.M'yi gözaltına aldı, 3 mağdur kadını da kurtardı.

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