Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:10 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına yönelik çalışma başlattı.

        Darıca'da belirlenen 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.Ö, K.Y, S.T. ve K.M'yi gözaltına aldı, 3 mağdur kadını da kurtardı.

        Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy Beyaz Saray'da
        Zelenskiy Beyaz Saray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı
        Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        50 yıl sonra görmeye başladı
        50 yıl sonra görmeye başladı
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
        Kocaeli'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
        Polisten kaçan sürücü, otomobiliyle motosiklete çarptı; 3 yaralı
        Polisten kaçan sürücü, otomobiliyle motosiklete çarptı; 3 yaralı
        Kocaeli'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı
        Kocaeli'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kocaeli'de çocuk evi açılışına kat...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kocaeli'de çocuk evi açılışına kat...
        Kocaeli'de Sivil Savunma Günü kutlandı
        Kocaeli'de Sivil Savunma Günü kutlandı
        AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
        AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması