Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstiklal Caddesi 530 Sokak'ta akraba iki ailenin çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aile bireylerinin de karıştığı tartışma, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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