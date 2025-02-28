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        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan 38 zanlıdan 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:52
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        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan 38 zanlıdan 20'si tutuklandı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçuna yönelik soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da düzenlenen operasyonda yakalanıp dün adliyeye sevk edilen 38 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 20'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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