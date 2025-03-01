Kocaeli'de istinat duvarındaki kayma nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı

Turgut Mahallesi Huzur Sokak'taki Yuvam Turgut Konutları'na cephesi bulunan istinat duvarının 40 metrelik blok kısmında 5-6 santimetre kayma meydana geldi. Kayma asfaltta da çatlaklara neden oldu.

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