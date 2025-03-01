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        Kocaeli'de istinat duvarındaki kayma nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarındaki kayma nedeniyle sokağın bir bölümü trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:51 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:04
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        Kocaeli'de istinat duvarındaki kayma nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarındaki kayma nedeniyle sokağın bir bölümü trafiğe kapatıldı.

        Turgut Mahallesi Huzur Sokak'taki Yuvam Turgut Konutları'na cephesi bulunan istinat duvarının 40 metrelik blok kısmında 5-6 santimetre kayma meydana geldi. Kayma asfaltta da çatlaklara neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, önlem alarak yolu trafiğe kapattı.

        İzmit Belediyesince yapılacak zemin etüt çalışması sonrası istinat duvarının yıkılarak yeniden inşa edilmesi planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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