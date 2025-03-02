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        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza verildi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:14
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        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza verildi
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira idari ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı.

        Darıca'daki denetimlerde iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 4 kişiye 36 bin 988 lira idari para cezası uyguladı, 2 bin 100 liraya el koydu.

        İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen İ.A. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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