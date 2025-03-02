Kuzey Marmara Otoyolu'nda panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Otoyolun İzmit geçişi Ankara istikametinde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GYJ 514 plakalı otomobil ile 54 YE 763 plakalı panelvan, Akmeşe gişeler mevkisinde çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki eğimli istinat duvarına çıkarak durdu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki A.T. ve Ş.Ö. sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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