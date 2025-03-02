Kuzey Marmara Otoyolu'nda panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Otoyolun İzmit geçişi Ankara istikametinde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GYJ 514 plakalı otomobil ile 54 YE 763 plakalı panelvan, Akmeşe gişeler mevkisinde çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki eğimli istinat duvarına çıkarak durdu.

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