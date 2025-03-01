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        Kocaeli'de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı

        Kocaeli'de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ile karnındaki bebeği yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:28 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:28
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        Kocaeli'de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı
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        Kocaeli'de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ile karnındaki bebeği yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kartepe ilçesinde dün hafif ticari araç ile çarpışan ambulansta taşınan ve hayati tehlikesi bulunan 5 aylık hamile Malika Gadoeva (24) ile karnındaki bebeği, Kocaeli Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cenazelerin adli tıp kurumundaki işlemleri sürüyor.

        Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Sarımeşe Sapağı mevkisinde dün, H.D. idaresindeki 41 ANG 584 plakalı ambulans ile M.N.K yönetimindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü, yanındaki kadın ve 3 sağlık personeli yaralanmış, ambulansta taşınan 5 aylık hamile kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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