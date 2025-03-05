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        Kocaeli'de ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:19
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        Kocaeli'de ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı.

        C.K'nin kullandığı, içinde hasta olan 41 HM 696 plakalı ambulans, Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde aniden yola çıktığı iddia edilen yabancı uyruklu Zehra A'ya (12) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk hafif yaralandı.

        Çocuğun ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kaza yapan ambulans, destek ekibin gelmesinin ardından bölgeden ayrıldı.

        Zehra A, polis ve sağlık görevlilerinin çabasına rağmen durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmemekte ısrar etti. Bunun üzerine çocuğun annesi çağırıldı.

        Olay yerine gelen anne, tedaviye gerek olmadığını beyan ederek çocuğu teslim aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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