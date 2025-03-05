Kocaeli'de ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı

Olay yerine gelen anne, tedaviye gerek olmadığını beyan ederek çocuğu teslim aldı.

Zehra A, polis ve sağlık görevlilerinin çabasına rağmen durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmemekte ısrar etti. Bunun üzerine çocuğun annesi çağırıldı.

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