Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'den kısa kısa
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla iftar yaptı.

        İftara eşi Songül Aktaş ile katılan Vali Aktaş, iftar öncesinde çocuklarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

        Program, çocuklar için hazırlanan Karagöz ve Hacivat gösterisinin izlenmesiyle sona erdi.

        Vali Aktaş'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu eşlik etti.

        - Kocaeli "Dini Yayınlar Fuarı" okurları bekliyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca ramazan ayına özel düzenlenen Dini Yayınlar Fuarı, Milli İrade Meydanı'nda açıldı.

        Ramazan ayının ilk haftasında 2 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuar, 12 yayınevinin her yaştan okura hitap eden kitaplarını içeriyor.

        Kitap fuarında stantların yanı sıra çocuk etkinlikleri ve söyleşiler, iftardan sonra ise sohbet ve dinletiler düzenleniyor.

        Fuar, Kadir Gecesi'ne kadar 13:00-23:00 saatlerinde açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        TMO silolarındaki patlamada ölen Elif'in eşi: 600 gün oldu, hiçbir sonuç al...
        TMO silolarındaki patlamada ölen Elif'in eşi: 600 gün oldu, hiçbir sonuç al...
        Kocaeli'de ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı
        Kocaeli'de ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı
        Ambulansın çarptığı çocuğun annesi tedaviyi kabul etmedi
        Ambulansın çarptığı çocuğun annesi tedaviyi kabul etmedi
        Marmara Depremi'nde Gölcük'te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi
        Marmara Depremi'nde Gölcük'te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi
        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi
        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi
        Fabrikaların atık ısısıyla çalışan soğutma cihazı geliştirildi
        Fabrikaların atık ısısıyla çalışan soğutma cihazı geliştirildi