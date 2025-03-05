Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla iftar yaptı.

İftara eşi Songül Aktaş ile katılan Vali Aktaş, iftar öncesinde çocuklarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Program, çocuklar için hazırlanan Karagöz ve Hacivat gösterisinin izlenmesiyle sona erdi.

Vali Aktaş'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu eşlik etti.

- Kocaeli "Dini Yayınlar Fuarı" okurları bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca ramazan ayına özel düzenlenen Dini Yayınlar Fuarı, Milli İrade Meydanı'nda açıldı.

Ramazan ayının ilk haftasında 2 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuar, 12 yayınevinin her yaştan okura hitap eden kitaplarını içeriyor.

Kitap fuarında stantların yanı sıra çocuk etkinlikleri ve söyleşiler, iftardan sonra ise sohbet ve dinletiler düzenleniyor.

Fuar, Kadir Gecesi'ne kadar 13:00-23:00 saatlerinde açık olacak.